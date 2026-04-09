Machtmissbrauch: Chef der Pilnacek-Kommission erklärt sich heute
„Überall da, wo längere Zeit Macht angehäuft ist, kann es zu Machtmissbrauch kommen.“ Was genau hat Martin Kreutner mit diesem Satz gemeint? Und was hat er mit Christian Pilnacek zu tun?
Heute, Donnerstag, ist der Korruptionsexperte und Leiter der Pilnacek-Kommission im U-Ausschuss als Zeuge geladen. Kreutner hat festgehalten, dass es Druck von vielen Richtungen auf den verstorbenen Sektionschef gegeben hat. Insbesondere die ÖVP sieht Kreutner kritisch, sie will ihn hart befragen. Ab 9 Uhr geht„s los.
Pilnacek-U-Ausschuss, Tag 10
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Was „brandgefährlich“ ist
Auftritt Nina Tomaselli: Die grüne Abgeordnete will heute ein informelles, „von Macht geprägtes“ System im Innenministerium offenlegen. „Entscheidungen werden beeinflussbar, das ist für einen Rechtsstaat brandgefährlich“, sagt sie. „Wenn Bürgerinnen und Bürger glauben, dass Parteipolitik (in der Polizei, Anm.) eine Rolle spielt, ist Gefahr im Verzug.“ Sie lobt die frühere Abgeordnete der Neos, Stefanie Krisper, die diesbezüglich in U-Ausschüssen vieles ans Tageslicht gebracht habe. Tomaselli erklärt, dass alle Akten, die für die Arbeit der Kreutner-Kommission erstellt wurden, vernichtet worden sind. Insbesondere dazu will Tomaselli Kreutner befragen.
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Start mit dem tiefen Staat
Michael Schilchegger, Ausschuss-Mitglied der FPÖ, empfiehlt vorab die Lektüre des Berichts der Pilnacek-Kommission, die unter Martin Kreutner die Arbeit der Behörden rund um den Tod von Pilnacek untersucht hat. Schilchegger will mit Kreutner unter anderem den Bericht erörtern und „zusammenfassende Wahrnehmungen“ zu dem „tiefen Staat“ hören, den die FPÖ im von einem ÖVP-Minister geführten Innenministerium verortet. Zudem will die FPÖ die „Wahrnehmungen“ Kreutners zu Pilnaceks Laptop hören, der ja gestern im U-Ausschuss Thema war.
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Gleich gehts los
Guten Morgen! Der KURIER berichtet heute wieder aus dem Pilnacek-U-Ausschuss. Ehe Korruptionsexperte Martin Kreutner Auskunft gibt, werden die Fraktionsführer der Parteien noch ihre Erwartungen an den heuten Tag beschreiben. Darauf warten wir jetzt. In Kürze geht es los.
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