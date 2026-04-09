Machtmissbrauch: Chef der Pilnacek-Kommission erklärt sich heute

„Überall da, wo längere Zeit Macht angehäuft ist, kann es zu Machtmissbrauch kommen.“ Was genau hat Martin Kreutner mit diesem Satz gemeint? Und was hat er mit Christian Pilnacek zu tun?

Heute, Donnerstag, ist der Korruptionsexperte und Leiter der Pilnacek-Kommission im U-Ausschuss als Zeuge geladen. Kreutner hat festgehalten, dass es Druck von vielen Richtungen auf den verstorbenen Sektionschef gegeben hat. Insbesondere die ÖVP sieht Kreutner kritisch, sie will ihn hart befragen. Ab 9 Uhr geht„s los.