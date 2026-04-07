Pilnacek-U-Ausschuss: Grüne vermissen Akten aus dem Innenministerium

Bevor der U-Ausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek am Mittwoch mit weiteren Befragungen fortgesetzt wird, haben die Grünen in einer Pressekonferenz das ÖVP-geführte Innenministerium für fehlende Aktenlieferungen kritisiert. Das Ministerium habe kein Interesse an Aufklärung und spiele auf Zeit, sagte Fraktionsführerin Nina Tomaselli, die auch einen Gang vor den Verfassungsgerichtshof überlegt. "Jedes wichtige Aktenstück muss geradezu erbettelt werden." Insbesondere zeigen das die sogenannten Logdaten des Ermittlungsakts zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs. Bis letzte Woche hatte sich das Ministerium geweigert, diese dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. "Seit dem 29. Jänner gibt es ein einziges Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Untersuchungsausschuss und dem BMI", betonte Tomaselli. So hätte dieses nach der ersten Lieferung vom Parlament verlangt, diese zurückzugeben, weil sie illegal beschafft worden sei. "Rechtlicher Nonsens", meinte laut Tomaselli das Parlament dazu.

Die vollständige Lieferung sei aber wieder nicht erfolgt, so fehlen in den Tabellen wichtige Informationen, etwa welche Funktion ein Beamter hatte. Dafür hätte man ein 20-seitiges Begleitschreiben aus dem Ministerium erhalten, dass das Transparentmachen dieser Informationen "Bruch europäischen Rechts" und mit einer Zwangsmaßnahme zu vergleichen sei. Außerdem sehe das Ministerium "nicht mal abstrakte Relevanz" der Daten für den Ausschuss. "Es gibt aber zahlreiche Auffälligkeiten bei den Daten. Etwa, dass zu sechst um 21 Uhr ein Softwareproblem bearbeitet wird, das kann man glauben oder nicht."