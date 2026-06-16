Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss hat bislang vor allem eines gebracht: Enorme Kosten ohne nennenswerten Nutzen.

So sieht zumindest ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger die Sache. Am Dienstag übte der Parlamentarier scharfe Kritik an der FPÖ, die den U-Ausschuss im Alleingang eingesetzt hat.

Gestützt auf die Ergebnisse von parlamentarischen Anfragen zeigt Hanger, dass der U-Ausschuss allein in den ersten Monaten Kosten von 681.000 Euro verursacht hat.

"Rechnet man die von der Parlamentsdirektion genannten Erfahrungswerte früherer Untersuchungsausschüsse bis Jahresende hoch – 200.000 bis 250.000 Euro pro Monat – und berücksichtigt man die Kosten anderer Ministerien, drohen Gesamtkosten von etwa 2,2 bis 2,6 Millionen Euro.“ Die FPÖ veranstalte einen „millionenschweren Steuergeldverschwendungsausschuss“, bei dem sich die zentrale Frage stelle: „Wo sind die Ergebnisse?“