Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich heute ab 10 Uhr einmal mehr der Befragung von Ermittlern. Es ist der 13. Tag der Untersuchungen. Die Parlamentarier werden am Mittwoch einen Staatsanwalt und einen Chef-Ermittler befragen.

Am Donnerstag steht die Einvernahme der Witwe von Christian Pilnacek an. Offen ist, wie umfassend sie Auskunft gibt. Denn Caroline List, die Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts, hat bereits angekündigt, bei der Befragung die Öffentlichkeit ausschließen zu wollen.

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