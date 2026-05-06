Pilnacek-U-Ausschuss: Es geht wieder ums Smartphone
Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich heute ab 10 Uhr einmal mehr der Befragung von Ermittlern. Es ist der 13. Tag der Untersuchungen. Die Parlamentarier werden am Mittwoch einen Staatsanwalt und einen Chef-Ermittler befragen.
Am Donnerstag steht die Einvernahme der Witwe von Christian Pilnacek an. Offen ist, wie umfassend sie Auskunft gibt. Denn Caroline List, die Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts, hat bereits angekündigt, bei der Befragung die Öffentlichkeit ausschließen zu wollen.
Hier geht’s zum Live-Ticker:
Pilnacek-U-Ausschuss, Tag 13
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Neos schließen sich an
Sophie Wotschke (Neos) sieht die Sache wie Parlamentskollege Krainer. Warum das Handy vor Abschluss der Obduktion an Caroline List herausgegeben wurde, erschließt sich ihr nicht. Und sie will auch die Rolle der Oberstaatsanwaltschaft hinterfragen. Deren Leiter war ein enger Bekannter von Christian Pilnacek.
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Für wen arbeitet die Polizei?
Kai Jan Krainer von der SPÖ sagt nun sehr zugespitzt, dass er mit der Polizei-Arbeit vor Ort nicht zufrieden ist. „Für gewöhnlich arbeitet die Polizei bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu.“ Beim Tod des Christian Pilnacek habe die Polizei aber nicht für die Staatsanwaltschaft, sondern für die Witwe gearbeitet. So sieht es Krainer. Besonders kritisch sieht er den mehrfach erwähnten und auch von Tomaselli angesprochenen Umstand, dass der Witwe das Smartphone von Pilnacek bereits zu einem Zeitpunkt ausgehändigt wurde, als längst nicht klar war, was bei der Obduktion herauskommt. „Ich habe noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, dass das so in Ordnung ist.“
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Ein Blauer stellt sich hinter Pilz
FPÖ-Mann Gernot Darmann will unter anderem heute wissen, warum gegen Peter Pilz, „mit dem mich nichts verbindet“, ein Verfahren als Journalist eingeleitet wurde, weil er Abläufe und Vorgänge hinterfragte. „Da muss man die Motivation hinterfragen.“
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Man setzt den Rotstift an
Nina Tomaselli von den Grünen ist am Wort und bemüht das Bild eines Rotstiftes. Sie sagt: „Die Oberstaatsanwaltschaft geht her, nimmt den Rotstift und streicht über viele Seiten Absätze heraus.“ Tomaselli sieht das kritisch: „Dass bei einer einzelnen Einstellungsbegründung so herumgefuhrwerkt wird, das ist mir neu.“ Das System Pilnacek soll im Verborgenen, im Dunkeln bleiben, sagt die Grüne - und weist auf einen Satz hin, der an diesem Tag noch Bedeutung haben werde: „Die Todesursache war am Tag des Ablebens nicht geklärt, ein Ermittlungsverfahren offen und der Beweiswert des Mobiltelefons für beide Ermittler evident.“ Tomaselli weist damit auf den Umstand hin, dass Pilnaceks Handy an dessen Witwe übergeben wurde, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, was die Obduktion ergibt und woran er genau gestorben ist.
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Das Smartphone wird wieder Thema
Auftritt Jakob Grüner: Der ÖVP-Mandatar erwartet sich Erkenntnisse, wie er sagt. „Es geht auch heute wieder um das Smartphone von Christian Pilnacek.“
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Schönen Vormittag!
Nach einer längeren Pause treffen sich heute wieder die Abgeordneten des Pilnacek-U-Ausschusses, um die Arbeit von Justiz und Polizei aufzuarbeiten. Wir sind schon vor Ort und warten auf den Start. Vor dem offiziellen Sitzungsbeginn um 10 werden sich aller Voraussicht nach noch die Fraktionsführer bzw. Vertreter der Parteien erklären.
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