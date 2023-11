Pilnacek-Aufnahme: ÖVP vermutet Verbindungen zu Stefan Petzner

"Woher wusste Petzner damals, dass gegen Sobotka etwas vorbereitet wird?", fragt Stocker und stellt die Methode der Audio-Mitschnitte grundsätzlich in Frage. "Seit wir den Kanzleranspruch stellen, erleben wir als ÖVP es immer wieder, dass uns Daten gestohlen oder Pamphlete verbreitet werden, die sich als haltlos erweisen." Werde mit geheimen Audio-Aufnahmen Politik gemacht, erinnere das an KGB-Methoden. "Das rüttelt an der Demokratie."