Philippa Strache über Tierschutz, Parteitag und HC's Zukunft

Ob Philippa Strache nach Graz fahren wird, lässt sie noch offen: "Ich bin sicher, dass ich dort willkommen wäre. Ich weiß aber nicht, ob es notwendig ist, hinzugehen." Sie werde spontan entscheiden.

Ambitionen, in die Fußstapfen ihres Mannes zu treten und sich bis an die FPÖ-Spitze vorzukämpfen, hat die 32-Jährige nicht: "Ich hoffe, ich kann im Nationalrat Diskussionen anstoßen, und wäre froh, wenn in der österreichischen Politik das Ego nicht mehr vor dem politischem Handeln steht."