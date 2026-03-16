PH Niederösterreich: Jetzt schaltet sich Mikl-Leitner ein

Ein dreiseitiges Dokument, das der KURIER Freitagabend veröffentlicht hat, sorgt für Wirbel im Bildungssektor. Das anonym zugesandte Dossier gleicht einer Art "Checkliste einer Hochschul-Intrige". Es legt nahe, dass ein Skandal um den ehemaligen Rektor inszeniert wurde, damit andere zum Zug kommen.

Das Bildungsministerium reagierte bisher zurückhaltend: Gegenüber dem KURIER distanzierte es sich „vollständig von dieser Aufstellung und von einer Beteiligung an den in dem Dokument geschilderten Planungen“. Und „selbstverständlich werden die in dem anonymen Schreiben getätigten Sachverhalte einer weiteren Prüfung unterzogen“.