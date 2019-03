Pflegende Angehörige anstellen: Doskozils Plan stößt auf Skepsis

Der Staat müsse „stark positioniert“ werden – und zwar gegen einen „ausgeprägten Liberalismus“. Als Hans Peter Doskozil vor gut einem Monat zum burgenländischen Landeshauptmann gewählt wurde, redete er einem starken Staat das Wort.

Am Montag hat der pannonische Grande erläutert, was dieses Credo für den Pflegebereich bedeutet. „Die Aufbaugeneration hat sich verdient, dass dieses elementare Bedürfnis in würdiger Form gestillt wird“, so Doskozil mit hörbarem Pathos. Und weiter: Pflegeheime sollen im Burgenland künftig nur noch gemeinnützig betrieben werden. Nicht sofort zwar, aber nach einer Frist von vier Jahren – dann müssten sich die Heimbetreiber entscheiden.

Die Gemeinnützigkeit der Pflege ist nur einer von 21 Punkten seines Pflegeplans bis 2030. Ein weiterer Punkt betrifft die soziale Absicherung von pflegenden Angehörigen: Sie sollen im Burgenland künftig die Möglichkeit erhalten, bei einer Tochter der landeseigenen Krankenanstaltengesellschaft angestellt zu werden und bis zu 1700 Euro netto zu verdienen. Das Modell ist für Pflegebedürftige der Stufen 3 bis 5 gedacht, Verwandte und Angehörige bis zum zweiten Grad (Cousin/Cousine) können die Pflege übernehmen und sollen dafür eine Heimhelferausbildung bekommen.