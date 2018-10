Pflege wird teurer – aber wer zahlt’s?

Rund fünf Milliarden Euro pro Jahr gibt der Staat jedes Jahr für Pflege aus – und es wird immer mehr, wie sämtliche Prognosen von Wirtschaftsforschern offenbaren. Grund dafür ist die Alterung: Während derzeit nur einer von 20 Menschen in Österreich älter als 80 Jahre ist, werden es 2050 bereits rund 11,5 Prozent sein. Das jährliche Pflegeausgaben-Plus beträgt zunächst rund viereinhalb Prozent, schon bald aber wird der Anstieg rasant: Allein zwischen 2025 und 2050 steigen die Ausgaben laut Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) um das Dreifache. Zugleich fehlen schon jetzt Pflegekräfte.

Was also tun? Diese Frage stellt sich nun auch die Bundesregierung. Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat am Wochenende angekündigt, bald ein neues Konzept für Pflegefinanzierung vorzulegen. Allein: Ist das derzeitige Modell denn so schlecht? Was böte sich als Alternative an? Und wie machen das eigentlich andere Länder? Der KURIER beantwortet die zentralen Fragen.

Wie wird die Pflege eigentlich finanziert?

Österreich setzt auf eine Steuerfinanzierung. Sprich: Alle Ausgaben für Pflege – Länder und Bund teilen sich diese ungefähr zur Hälfte, ein Großteil der Ausgaben betrifft das Pflegegeld – kommen aus Steuertöpfen und belasten damit das Budget. Derzeit fließen rund 1,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Pflege.

Welche Alternativen gibt es zum aktuellen Modell?

Im Grunde existieren zwei Alternativen: Ein „Umlageverfahren“ über Sozialversicherungsbeiträge oder eine Versicherungspflicht à la Haftpflichtversicherung. Ersteres würde bedeuten, dass Arbeitnehmer und/oder Arbeitgeber via Lohnnebenkosten Beiträge abliefern, die für die Pflege verwendet werden. Bei der Pflichtversicherung wiederum könnte man sich einen Anbieter aussuchen, müsste aber jedenfalls zahlen. Wird man nie zum Pflegefall, bliebe das Geld bei der Versicherung.