Pflege-Reportage: "Sie kommen immer später, bleiben kürzer"

Am lautesten ist die Stimme des Gedächtnistrainers, der wissen will, was zu Ostern gefeiert wird. Richtige Antworten kommen erst nach mehrmaliger Nachfrage, zögerlich, teils undeutlich. Nicht Schüchternheit oder Schwerhörigkeit ist der Grund, sondern die seelisch- geistige Verfasstheit der Zuhörer. „Zwei Drittel unserer Bewohner sind gering bis hochgradig an Demenz erkrankt. Erst vergessen sie Kleinigkeiten wie Namen, dann können sie sich nicht mehr um den Haushalt, sich selbst kümmern.“