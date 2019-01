Pflege: Regierung will auch die SPÖ-Länder mit einbeziehen

Am Donnerstag startet die Bundesregierung mit einer zweitägigen Klausur das Arbeitsjahr 2019. Drei Schwerpunkte stehen in den 48 Stunden, wofür auch FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache seine Babypause unterbrechen wird, im Mittelpunkt: Da wird der mehrstufige Pfad für die Steuerreform präsentiert, die nächsten geplanten Schritte für die Pflegereform sowie eine Digitalisierungsoffensive.

Eigentlich hatte Kurz bei seiner Rede zum einjährigen Regierungsjubiläum angekündigt, dass bis Ende 2018 ein Lösungskonzept zur Pflege auf dem Tisch liegt. Daraus wurde nichts. Statt einer Lösung präsentierte die Regierung vor Weihnachten nur eine vage Punktation, wo die Ziele bei der Pflegereform liegen sollen. Wie man das Ziel erreichen will, ist aber noch offen.

Kanzler Kurz soll im Spätherbst eine gesetzliche Pflegeversicherung zur Diskussion gestellt haben. Aber da die Erfahrungen mit dieser Variante in Deutschland nicht gerade berauschend sind, wurde diese Idee hintan gestellt. Von Seiten der FPÖ wird über ein spezielles Genossenschaftsmodell in der Pflege nachgedacht, was wiederum bei den Türkisen auf wenig Zustimmung stößt. Bis die Pflegereform in einen Gesetzestext gegossen werden kann, wird es wohl bis Ende 2019 dauern.