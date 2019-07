Pflege: ÖVP will mit neuem Lehrberuf die Situation entschärfen

Der Bedarf an Pflegekräften steigt, das ist bekannt. Die ÖVP will diesem Trend unter anderem mit der Einführung des Lehrberufs „ Pflegekraft“ entgegenwirken – und stößt bei SPÖ und Gewerkschaften auf Ablehnung.

Laut Wifo-Berechnungen werden 2030 fast 87.000 Personen im Pflegebereich arbeiten; das ist ein Plus von 39 Prozent gegenüber heute. Und für die Ausbildung dieser zusätzlichen Mitarbeiter schlägt die ÖVP in ihrem jüngst präsentierten Pflegekonzept die neue „Pflegelehre“ vor. Lob kommt dafür etwa vom Land Vorarlberg und von der Caritas, die diesen Lehrberuf fordern.

Die Kritik von SPÖ und Gewerkschaften fußt auf der Altersfrage: Mit 15 Jahren seien Jugendliche zu jung, um mit dem Schicksal von Pflegebedürftigen belastet zu werden, so der Tenor. „Die Arbeit mit Menschen in so einer sensiblen Situation erfordert eine gewisse Reife“, sagt Kärntens SPÖ-Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser zum KURIER.

Die aktuelle Gesetzeslage spricht jedenfalls gegen eine Pflegelehre ab 15: „Die praktische Unterweisung der Schüler am Krankenbett und im Operationssaal darf erst nach Vollendung des 17. Lebensjahres erfolgen“, heißt es im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Ab 18 ist die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz möglich – zu spät, findet die ÖVP: In den zwei, drei Jahren, die zwischen Pflichtschulabschluss und Beginn der Pflegeausbildung stehen, verliere man viele interessierte Jugendliche an andere Berufe.