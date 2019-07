Pflege-Lehre: ÖVP will neuen Beruf als Ausweg aus der Misere

Die Österreicherinnen und Österreicher werden immer älter. Damit steigt auch der Bedarf an Pflegekräften. Dem will die ÖVP mit der Einführung eines Lehrberufs Pflegekraft entgegenwirken – und stößt dabei bei SPÖ und Gewerkschaften auf Ablehnung.

Sind derzeit rund fünf Prozent der Bevölkerung über 80 Jahre alt, werden es 2030 schon 6,7 Prozent sein (636.000 Personen), 2050 dann 11,1 Prozent (mehr als eine Million). Entsprechend werden mehr Pflegekräfte benötigt. Laut Wifo-Berechnungen werden 2030 fast 87.000 Personen in diesem Bereich arbeiten. Das ist ein Plus von 24.000 (39 Prozent) gegenüber jetzt. 2050 sogar 142.000 (Plus 80.000, 127 Prozent).