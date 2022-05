Pflege: Laut Hilfswerk fast eine Milliarde Euro nötig

"Jetzt stehen wir schon wieder hier", sagt Othmar Karas, Präsident des Hilfswerks, am Freitag bei einer Pressekonferenz zum Thema Pflegereform. "Schon wieder", weil diese Reform seit Jahren angekündigt, aber nie umgesetzt wurde. Karas ortet ein "eklatantes Politikversagen".

Neben einer Personaloffensive zur Schließung der Lücke von rund 100.000 fehlenden Beschäftigten fordert er eine Stärkung der pflegenden Angehörigen, für die eine knappe Milliarde Euro nötig wäre.

Zur Ankündigung von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), bis zum Sommer einen Plan vorzulegen, fordert Karas "Schluss mit den Ankündigungen und Überschriften: Handelt endlich". Er verlangt "einen Kurswechsel von der Ankündigung zur Tat".

Personaloffensive als Kernstück

Konkret fordert Karas ein Gesamtkonzept, das von Wertschätzung gegenüber Pflegenden und Respekt für Hilfsbedürftige getragen sein müsse. Und die Menschen müssten im ganzen Land gleich behandelt werden, Österreich sei zu klein, dass der Wohnsitz darüber entscheide, wer wie betreut wird und wieviel Geld bekomme.

Ein Kernstück müsse eine Personaloffensive sein, um die Lücke von rund 100.000 fehlenden Beschäftigten in den nächsten Jahren zu schließen. Und besonderes Augenmerk will das Hilfswerk auf die Pflege zu Hause und die pflegenden Angehörigen legen. Diese seien für die Politik bisher "ein blinder Fleck". Dabei würde jede Hilfe für sie die Kosten im Pflegebereich dämpfen, weil die Menschen dann nicht so schnell in die Pflegeheime kämen.