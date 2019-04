Pfarrcaritas: In der Kirche versorgt

Seit 15 Jahren ist Gerhart Pristitz in der Canisius-Pfarre in Wien-Alsergrund als Sozialberater tätig. Der frühere Eisenbahner wollte in der Pension „nicht untätig sein“, also hilft er in der Pfarre mit.

Frau K., die mit Pristitz an diesem Tag Dienst macht, wollte nach der Karenz nicht gleich zurück in ihren Beruf als Psychologin, sondern „etwas von meiner Zeit hergeben“. Nun sitzen die beiden in einem kargen Büro und versuchen, den Menschen zu helfen.

Man stellt Kontakte zu Ämtern her, berät Schuldner, fragt bei Gläubigern (meist Vermieter, Strom- und Gasversorger) um Ratenzahlung an. „Wir sind das ganz unterste Netz. Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann kommt die Pfarrcaritas“, sagt Pristitz.

Und wie geht es ihm persönlich damit? „Es relativiert die eigenen Befindlichkeiten gewaltig.“

In die Sozialberatung kommen Familien in Not, Migranten, Alleinerzieherinnen, Pensionisten, aber auch pflegende Angehörige. „Viele Menschen hat das Leben hart getroffen“, sagt Psychologin K., „mein Glaube hilft mir, das zu reflektieren und diesen Menschen eine Stütze zu geben. Ob diese Menschen selbst gläubig sind, spielt dabei keine Rolle.“

Sozialberatungen gibt es in rund der Hälfte der Wiener Pfarren. Nicht jede Gemeinde kann jeden Service anbieten. Man spezialisiert sich. In 40 Pfarren gibt es zum Beispiel Armenspeisung. 24 betreiben im Winter Wärmestuben für Obdachlose.