Petrovic: "ÖVP wäre gut beraten, auf die Grünen zu hören"

"Es wird Kritik geben, was immer herauskommt", sagte Petrovic mit Blick auf die großen inhaltlichen Differenzen zwischen den Parteien. Zwar sei es so, dass die Grünen "auch nach einem schönen Wahlerfolg nicht 100 Prozent der Politik bestimmen werden". Trotzdem würde sie vor einer Politik "warnen", in der man der ÖVP etwa freie Hand in der Migrationspolitik gebe, wenn die Grünen im Gegenzug ihre Umweltpolitik umsetzen dürfen, so Petrovic.