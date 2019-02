Peter Westenthaler im Interview: „Die Zelle war beklemmend“

Sie haben Schwarz-Blau erlebt. Bei sämtlichen Umfragen schießt derzeit die ÖVP in die Höhe auf 33 bis 34 Prozent. Die FPÖ fällt hingegen auf 23 bis 25 Prozent ab. Wie lange wird die Harmonie halten?

Die Harmonie ist fast ein biblisches Gesetz. Selbst die Rücktrittsforderung vom Hans Tschürtz, was Justizminister Josef Moser betrifft, war kalkuliert. Das war ein Schuss vor den Bug. Wobei in der Person des Josef Moser aus Sicht der FPÖ offenbar der meiste Zündstoff liegt, aber er wird nicht reichen, um die Koalition zu sprengen. Moser muss als Justizminister ein Verfechter der rechtlichen Nomenklatura sein. Der engagierte Reformer kann er nur in der Verwaltung sein. Außerdem wird ständig kolportiert, dass er amtsmüde sei. Sollte das stimmen, könnte es nach der EU-Wahl eine größere Regierungsumbildung im VP-Team geben.

Ist Moser den Blauen ein Dorn im Auge, weil er früher FPÖ-Mitglied war?

Das wird ihm in der FPÖ spürbar sehr krumm genommen. Das ist etwas, was in Kreisen, wo Ehre, Anstand und Geradlinigkeit eine besondere Rolle spielen, nicht vergeben wird. Aber da der Streit nicht zwischen Strache und Kurz stattfindet, weil die beiden sich sehr gut verstehen, wird das keine große Rolle spielen. Ich glaube, es gab noch nie eine Regierungsspitze, wo die Harmonie so groß war. Nicht einmal bei Wolfgang Schüssel und Susanne Riess – und die waren auch ein gutes Team.

Wenn Sie Kurz/Strache und Schüssel/ Riess vergleichen. Wo liegt der Unterschied?

Kurz und Strache begegnen einander immer auf Augenhöhe. Etwas was in der Zeit von Schwarz-Blau I leider nicht stattfand, uns aber viele Turbulenzen erspart hätte. Das ist besonders klug von Kurz als Kanzler und damit formell Höherem. Denn Kurz vergibt sich ja nichts. Deswegen ist innerhalb eines Jahres ein Vertrauen zwischen den beiden gewachsen.

War es ein Fehler, Herbert Kickl zum Minister zu machen?

Nein, denn er macht seine Sache gut, aber ich hätte ihn eher als Klubobmann gesehen. Er ist einer der genialsten politischen Generalisten, der alle Politfelder bearbeiten kann. Davon gibt es nicht viele. Wenn du ihn in der Nacht aufweckst, hat er zu jedem Thema eine Antwort. Als Innenminister stößt er jetzt aber auf rechtlichen Grenzen des Machbaren. Man kann halt straffällige Flüchtlinge rein rechtlich nicht so leicht abschieben. Da ist nicht viel Spielraum. Da muss neues Recht erst entstehen.

Muss man Kickl nicht bald in den Griff bekommen?

Nein, denn da steckt ja auch gute Strategie dahinter. Kickl der „Bad Guy“ und Strache der „Good Guy“. Denn Strache muss jetzt als Vizekanzler neue Wählerschichten ansprechen. Es gibt immer drei bis fünf Prozent an überzeugten Protestwähler, die aus Prinzip keine Regierungspartei wählen. Diese Prozent fehlen jetzt auch in den Umfragen. Das ist noch kein Schaden. Die Frage ist aber: Hält man das aus? Schwarz-Blau I hat 2002 deswegen der Hafer gestochen. Die aktuelle FPÖ hatte das Glück, das bei den bisherigen Landtagswahlen noch der Zauber des Neuen vorherrschte. Spannend werden die Wien- und die Steiermark-Wahl 2020. Es wird sicher schwer, in Wien an das Ergebnis von letztem Mal heranzukommen, aber die FPÖ wird trotzdem um beachtliche 25 Prozent liegen. Die Steiermark ist auch schon eine blaue Hochburg, diese Wahlen werden spannend.