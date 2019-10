Peter Pilz nimmt Abschied - und wird ZackZack-Herausgeber

Und nun? Nun macht Pilz erst einmal Urlaub mit seiner Frau in Italien. "Wir haben Zeit. Und in Wien warten auf mich keine U-Ausschüsse und Aktenberge." Danach will der 65-Jährige ehrenamtlich die Herausgeberschaft von Zackzack, dem hauseigenen Online-Magazin der Liste Jetzt, übernehmen.

"Darauf bin ich stolz"

Zum Abschluss wird Pilz noch ungewohnt selbstkritisch. Er habe genug Fehler für zwei politische Karrieren gemacht, schreibt er. Doch einiges sei ihm auch gelungen. Regieren habe ihn ohnehin nie interessiert. "Mein Ort war das Parlament. Das Haus, das ich jetzt verlasse, ist ein anderes Parlament als das, das ich 1986 betreten habe. Es ist noch immer kein Ort der freien Gesetzgebung. Aber es ist schon das Zentrum einer funktionierenden Kontrolle von Regierung und Verwaltung. Dazu habe ich etwas beigetragen. Darauf bin ich stolz".

Den Grünen und "allen, die dem Rechtsblock eine neue, bessere Politik entgegensetzen wollen", wünscht Pilz alles Gute.

Sein Posting endet mit den Worten: "Wir fahren jetzt los. Es wird schön."