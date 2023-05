Peter Klien übergab Satirepreise an Österreichs Politiker

Zu ihrem Saisonfinale ist die Politik-Satireshow „Gute Nacht Österreich“ gestern von ihrem Latenight-Sendeplatz in den Hauptabend auf ORF 1 gewandert. „Für eine Late-Night-Show ist der Hauptabend ein bisschen herausfordernd. Wir mussten uns etwas Neues überlegen, statt wie sonst zu reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist“, sagt Gastgeber Peter Klien dem KURIER.

So entstand die Idee zur Übergabe des „Gute-Nacht-Topf“, eines Preises in Form eines tatsächlichen Emaille-Nachttopfs an österreichische Politiker. „Die rührenden Übergabemomente haben wir natürlich filmisch dokumentiert“, sagt Klien.