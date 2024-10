Peter Kaiser will Verantwortung, "aber nicht um jeden Preis"

Der Kärntner SPÖ-Landesparteivorsitzende Peter Kaiser hat am Montag bekräftigt, dass die SPÖ bereit sei, Verantwortung in einer kommenden Bundesregierung zu übernehmen: "Aber nicht um jeden Preis." Es dürfe keine "Selbstaufgabe" bei für die Sozialdemokraten wichtigen Punkten kommen, erklärte Kaiser bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes.

Für viele sei es sicher "nur mäßig interessant", bei den aktuellen Problemen in einer Regierung mitzuwirken: "Aber die SPÖ ist eine Partei, die nicht aus Taktik und Überlegungen, Posten zu verteilen, besteht, sondern aus ihrem Selbstverständnis bereit ist, Verantwortung für die Republik zu übernehmen." Wichtigste Punkte seien die "Leistbarkeit des Lebens" mit den Kapiteln Wohnraum, Lebensmitteln und Energie, aber auch in Sachen Migration stehe die neue Bundesregierung vor großen Aufgaben. Ebenso wichtig seien die Themen Gesundheit und Pflege, die (Elementar-)Bildung und die Klimapolitik.

Rotes Leitmotiv "Verantwortung, nicht Taktik"

"Das Leitmotiv der Sozialdemokratie ist Verantwortung und nicht Taktik", bekräftigte Kaiser seinen Standpunkt, dem sich auch der stellvertretende SPÖ-Klubobmann im Nationalrat, Philip Kucher, anschloss: "Das Einfachste wäre es, in Opposition zu gehen und zuzuwarten. Aber was wir jetzt besprechen, sind Themen, bei denen es um die schwierige Situation geht, in der sich Österreich befindet." Handlungsbedarf sieht er bei den Themen Migration und Asyl: "Hier muss die Politik liefern, sich durchzuschwindeln wird nicht mehr funktionieren."