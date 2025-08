Studie: So könnte man die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen verkleinern

Zwar schrumpft die Lücke bei den Neupensionierungen, aber: Während sie von 2014 bis 2024 EU-weit um neun Prozentpunkte zurückgegangen ist, waren es laut Eurostat in Österreich nur 3,4 Prozentpunkte. Welche Reformoptionen gibt es, um für mehr Fairness zu sorgen?

Es klafft eine enorme Lücke: In Österreich beziehen Frauen durchschnittlich 39,7 Prozent weniger Bruttopension als Männer. Das hat diverse Gründe: Frauen arbeiten häufiger Teilzeit, sind öfter nicht erwerbstätig, haben ein deutlich niedrigeres Pensionsantrittsalter und verdienen im Schnitt weniger. Österreich liegt weit über dem EU-Durchschnitt von 29 Prozent.

Szenario 1: Bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten

In den ersten vier Lebensjahren des Kindes gilt in der Regel eine Teilversicherungszeit für die Kindererziehung. Das WIFO hat berechnet, was sich ändern würde, wenn die Kindererziehungszeiten besser bewertet würden: zum Beispiel mit 3.700 Euro statt 1.990 Euro Bruttomonatsentgelt bei einer Vollzeitbeschäftigten. Ergebnis: Die monatliche Bruttopension von Frauen würde um rund acht Prozent steigen, die geschlechterspezifische Pensionslücke um 4,5 Prozentpunkte sinken.

Szenario 2: Höherbewertung von Arbeitslosigkeit

Was geschieht, wenn Zeiten der Arbeitslosigkeit mit 90 statt mit 70 Prozent der Bemessungsgrundlage angerechnet wird? Laut Mayrhuber wäre der Effekt bei Frauen kaum stärker als bei Männern, da sie nicht wesentlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen wären. Insgesamt würde die Pension von Arbeitslosen im Schnitt um zwei Prozent höher ausfallen. Die Pensionslücke würde sich kaum verringern.