Pensionsantrittsalter: Wie machen das die Schweden?

Die Agenda Austria, ein Thinktank mit marktwirtschaftlicher Ausrichtung, hat untersucht, wie sich eine Pensionsautomatik auswirken würde, wer davon profitierte, wer verlöre – mit dem Vorbild Schweden: Dort werden die auf das individuelle Pensionskonto eingezahlten Beträge durch die offizielle statistische Lebenserwartung dividiert; daraus ergibt sich die Pensionshöhe. Der Vorteil laut Agenda Austria: "Mehr Kostenwahrheit, weil kein Zuschuss aus dem Budget mehr nötig ist" (in Österreich 2014: acht Milliarden Euro; knapp ein Viertel der Gesamtausgaben für das Pensionssystem; jeder Erwerbstätige steuert monatlich 151 Euro bei). Eine Mindestpension gibt es in Schweden aber. Die Bürger entscheiden selbst, wann sie in Rente gehen: zwischen 61 und 69 Jahren.

In einer KURIER-OGM-Umfrage sprach sich im November eine große Mehrheit der Österreicher gegen eine Pensionsautomatik aus; gar 77 Prozent der bis 30-Jährigen wollen eine solche nicht. Ist der Widerstand gerechtfertigt? In der Agenda Austria-Studie heißt es: "Die Verlierer einer Umstellung auf das schwedische Modell wären Arbeitnehmer, die schon länger im Erwerbsleben sind – und Pensionisten." Das sind 72,3 Prozent der Wähler. Sie bekämen weniger als beim jetzigen Modus. Ergo: "Je älter ein Arbeitnehmer ist, desto geringeren Anreiz hat er, für eine Reform zu stimmen."

Bei Jüngeren, also den restlichen 27,7 Prozent, müsste es anders sein. Unter 34-Jährige wären Gewinner, sagen die Studienverfasser, die Volkswirte Michael Christl und Denes Kucsera: "Die steigenden Kosten des aktuellen Pensionssystems verursachen höhere indirekte Beiträge durch Verschuldung oder Steuern, die vor allem von Jüngeren getragen werden müssen." Beim schwedischen System bekämen sie "zwar vermutlich weniger Pension, die Höhe der gesamten Einzahlungen würde jedoch ebenfalls geringer ausfallen. Verluste würden also eingedämmt."