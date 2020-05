Pensionen: Für ein paar Jahre wird entwarnt

Soll heißen: Die Regierung kann davon ausgehen, dass sie in den kommenden zwölf Jahren nicht mehr Geld in das Pensionssystem pumpen muss als im Jahr 2004 angenommen. Die Basis, die im Jahr 2004 für sämtliche relevanten Eckdaten des Systems angenommen wurden, war 2010 evaluiert worden. Damals bestand die Gefahr, dass wesentlich mehr Geld ins System fließen werde müssen als geplant. Seither gab es aber Reformen, die wirken. Der Bundesbeitrag soll demnach laut Bericht von heuer 2,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf 3,7 Prozent bis 2025 ansteigen. Das entspricht dem im Jahr 2004 angenommenen Plus von 2,6 auf 3,7 Prozent. Rudolf Müller, Vorsitzender der Kommission sagte, es sei davon auszugehen, dass „bis 2028 alle angepeilten Ziele erreicht werden“.

Kritisch wird die Situation im Pensionssystem laut dem Szenario aber ab Mitte der 2020er-Jahre, spätestens aber ab Anfang der 2030er-Jahre.