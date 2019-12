Parteispenden spenden: Rechnungshof-Chefin bittet Bürger um Tipps

Was macht der Rechnunghof aber jetzt mit diesem von der ÖVP erhaltenen Geld?

Weil das im Parteiengesetz nicht klar geregelt ist, geht Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker einen neuen, recht unkonventionellen Weg. Sie bittet Bürgerinnen und Bürger um Vorschläge, welche Einrichtungen das Geld aus den unzulässigen Parteispenden erhalten sollen. Bis zum 23. Dezember 2019 können Anregungen per Mail buergerbeteiligung@rechnungshof.gv.at und per Direktmessage über Facebook an RechnungshofAT abgegeben werden.