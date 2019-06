Parteiengesetz: Kommt nur eine Scheinverschärfung?

Und daran will die SPÖ auch im neuen Gesetz, das bereits für diesen Wahlkampf gelten soll, nichts ändern: Sie fordert weder mehr Prüfkompetenzen für den Rechnungshof ( Drozda: „Das würde Misstrauen gegenüber unseren Wirtschaftsprüfern bedeuten“). Noch will sie nahe stehende Organisationen wie Pensionistenverband und Gewerkschafter in die Berichtspflicht über Spenden etc. einbeziehen. Die hätten mit der SPÖ ja „nichts zu tun“, meint Drozda.

Die FPÖ will ebenfalls keine Rechnungshofprüfung für Parteien einführen, sondern bei selbst gewählten Wirtschaftsprüfern bleiben.

Allerdings will die FPÖ, dass auch Wahlwerbung nahe stehender Vereine in die Wahlkampfkosten eingerechnet werden.

Die ÖVP will beim Rechnungshof einen Kontrollsenat einrichten, der die Wahlwerbung überwacht.

Die ÖVP hatte 2017 die Sieben-Millionen-Ausgabengrenze um sechs Millionen überzogen, die FPÖ um knapp vier Millionen. Strengere Strafen fürs Überziehen verlangt nur die SPÖ, aber auch sie nur Geldstrafen. Strafrichter will keine der drei Parteien auf den Plan rufen.

Bei den Spenden sind alle drei Parteien für verschiedene Modelle von Beschränkungen und Veröffentlichungspflichten.

Vor der Schlussphase der Verhandlungen erscheint ein Kompromiss zwar erreichbar, aber die Frage erhebt sich, was er wert ist.