Parlamentssanierung: Ausstellung am Heldenplatz vor Wiedereröffnung

Im Vorfeld der Wiedereröffnung des Parlamentsgebäudes am Ring kann man sich im Rahmen der Ausstellung #OeParl2023 am Wiener Heldenplatz ein Bild über die Meilensteine der Demokratiegeschichte und die Architekturgeschichte des Hauses machen. Die Ausstellung spannt einen Bogen von der Monarchie bis zum EU-Beitritt und zeigt auch erste Einblicke in das Haus nach der Sanierung, teilte das Parlament am Donnerstag in einer Aussendung mit.