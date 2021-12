Parlament: Rausch wechselt in den Nationalrat

In der Volkspartei wird die Personalentscheidung als Signal des Stilwechsels und als Angebot an Wissenschaft und die politischen Mitbewerber gesehen.

Unter Rausch hat die PolAk neue Schwerpunkte und Bildungsangebote erfunden und sich bereits vor der Covid-Pandemie vermehrt der Digitalisierung zugewendet. So wurde ein Stipendienprogramm für Master- und Doktorarbeiten sowie Fellowships für Post-Docs eingeführt; und schon vor Monaten hat Rausch in Zusammenarbeit mit deutschen und österreichischen Experten online-Lehrgänge für Funktionäre und interessierte Bürger initiiert, in denen covid-aktuelle Themen wie Verschwörungstheorien niederschwellig aufgearbeitet werden.