Im Windschatten des Ex-Ministers: Die Parlamentarier auf Radausflug

Wir sind mitten drin in der Tour: Hammer ist Vorsitzender des Umweltausschusses und hat mit dem Chef des Verkehrsausschusses – Ex-Verkehrsminister und E-Bike-Fan Alois Stöger – zur ersten parlamentarischen Radausfahrt geladen; es geht vom Parlament hinüber in die Leopoldstadt, hinauf in die Brigittenau und wieder zurück in den Ersten. Und ehe die Strecke in den Blick kommt, lohnt ein Blick aufs Profane, sprich: auf die Adjustierung.