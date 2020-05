Parlament durchleuchtet Köfers Spesen

Die Spesen-Affäre des Ex-SPÖ-Abgeordneten und Stronach-Parteigefährten Gerhard Köfer, hauptamtlich ist er Bürgermeister von Spittal an der Drau, zieht weite Kreise. „Aufgrund des KURIER-Artikels sind wir dabei, die Anträge des Herrn Köfer genau zu prüfen. Es handelt sich dabei um sehr viele Unterlagen“, sagt Parlamentsdirektor Harald Dossi. „Zugleich werden wir mit ihm Gespräche führen, ob und was da nicht in Ordnung war.“ Die Stadtgemeinde stellte ihrem Bürgermeister Köfer einen Dienstwagen zur Verfügung.

Wie der KURIER aufdeckte, rechnete der ehemalige Gendarm Köfer für Dienstwagen-Fahrten in seiner Zweit-Funktion als Abgeordneter des Nationalrats zugleich mehrere Tausend Euro Kilometergeld ab. Fakt ist aber: Eine Quer-Subventionierung der Fahrtkosten in einem Gemeinde-Dienstwagen durch den Bund ist nicht vorgesehen.