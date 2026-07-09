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2,40 statt 2 Euro: Paketsteuer für Kunden deutlich höher
Geben Händler die Paketsteuer an die Kunden weiter, fällt sie deutlich teurer aus als kommuniziert.
Sie gilt ab 1. Oktober, soll jährlich 280 Millionen Euro in die Staatskasse spülen und damit die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel teilweise gegenfinanzieren: Die am Mittwoch im Nationalrat beschlossene Paketsteuer.
Die Paketsteuer gilt für Online-Händler, deren jährlicher Umsatz 100 Millionen Euro übersteigt. Bisher wurde kommuniziert, dass sie 2 Euro beträgt. Das stimmt allerdings nur bedingt. Gibt der Händler die Abgabe an die Kunden weiter, fallen zusätzlich auf die 2 Euro 20 Prozent Umsatzsteuer an.
Heißt: Der Kunde zahlt nicht 2 Euro, sondern 2,40 Euro. Das Finanzministerium bestätigt auf KURIER-Anfrage einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung mit Verweis auf das Umsatzsteuergesetz.
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