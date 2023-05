Paket gegen Kindesmissbrauch: Was es vorsieht und was Experten kritisieren

Aus Kinderpornografie wird Darstellung von Kindesmissbrauch

Durch die Reform wird zudem der als verharmlosend kritisierte Begriff der "Kinderpornografie" durch die "Darstellung von Kindesmissbrauch" ersetzt. Im Gesetz wird der Begriff "bildlich sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial" verwendet. Dies orientiert sich stark am englischen "Child Sexual Abuse Material" (CSAM), dieser Begriff habe sich international durchgesetzt, so das Ministerium.

➤ Kindesmissbrauch vor laufender Web-Cam: 37-Jähriger wies Täterinnen online an

Kinder/ Jugendliche werden kriminalisiert

"Wir begrüßen Maßnahmen zum Schutz von Kindern", so Christoph Koss, Geschäftsführer des Vereins Neustart. Allerdings würden Verschärfungen im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht nur pädophile Sexualstraftäter und Sexualstraftäterinnen treffen, sondern auch Kinder und Jugendliche selbst kriminalisieren. "Das sollte noch repariert werden."

Teilweise sei schon bisher die Herstellung und der Besitz von Darstellungen zwischen Sexualpartnern, deren Verkehr legal ist, mit Strafe bedroht. Seit dem Aufkommen von Messenger Diensten ist nämlich unter Jugendlichen das Verschicken von pornografischen Inhalten stark angestiegen. Das führt dazu, dass von den insgesamt 2.147 im Jahr 2021 ermittelten Tatverdächtigen (nach § 207a StGB) die Hälfte selbst minderjährig war.

Neustart nannte zwei Beispiele: Wenn eine 13-jährige und eine 14-jährige Person miteinander einvernehmlichen Geschlechtsverkehr haben, ist das nicht strafbar. Wenn die 13-jährige der 14-jährigen Person ein explizites Bild von sich überlässt, dann macht sich die 14-jährige Person wegen des Besitzes strafbar. War das bisher mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bedroht, wird die Strafdrohung im Gesetzesentwurf auf 18 Monate erhöht. Zweites Beispiel: Der einvernehmliche Geschlechtsverkehr zwischen einer 17-jährigen und einer 23-jährigen Person ist nicht strafbar. Besitzt die 23-jährige Person ein explizites Bild der jüngeren Person, so ist das derzeit nicht strafbar, soll aber nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf künftig strafbar werden.

Die GÖD Bundesvertretung Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sieht diesen Umstand ebenfalls kritisch. "Das aufgezeigte Spannungsverhältnis könnte vermieden werden, wenn in Fällen erlaubten Sexualkontaktes, auch darauf bezogene und einvernehmlich hergestellte, nicht Dritten überlassene Abbildungen für die am erlaubten Sexualkontakt Beteiligten straflos bleiben", heißt es in ihrer Stellungnahme.