Othmar Karas: Der notorische Europäer

Schon jetzt, eineinhalb Monate vor dem offiziellen Wahlkampfstart, tourt Karas von einem Auftritt zum nächsten, arbeitet nach eigenen Angaben um die 16 Stunden pro Tag. Das war, erzählt man in seinem Umfeld, schon in jungen Jahren so, als er als Obmann der Jungen ÖVP für den damals umstrittenen EU-Beitritt Österreichs warb.

Ist in einem Leben, in dem Politik so raumgreifend scheint, überhaupt Platz für etwas anderes? Leichtigkeit, Spaß? Partys habe es früher genügend gegeben, versichert Karas. Nach durchgemachten Nächten (sein Rekord liege bei 72 Stunden ohne Schlaf) sei er stets pünktlich in der Schule, Uni und zu Terminen erschienen. „Wenn man nicht miteinander feiern kann, sich freuen und weinen kann, dann kann man auch nicht gut miteinander Politik machen. Das gehört dazu“, betont er.

Wenn er heute die Leichtigkeit sucht, zieht er sich mit seiner Frau Christa an den Attersee zurück. Wobei er betont: „Der Othmar Karas, den man privat trifft, ist derselbe wie der in Brüssel.“