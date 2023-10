Ostukraine: Sechs Postbeamte starben bei Raketenangriff

Sechs Postmitarbeiter wurden getötet und weitere 16 teils schwer verletzt, nachdem eine Rakete am späten Samstagabend in einem Verteilungszentrum in Kharkiv im Osten der Ukraine explodierte. Das teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky via Infodienst Telegram mit.

Auf ersten Bildern ist ein Gebäude mit herausgesprengten Fenstern zu sehen. Der regionale Gouverneur von Charkiw, Oleh Syniehubov, sagte, dass die Opfer alle für das Postunternehmen arbeiteten. Laut Polizei waren 22 Personen im Gebäude, als die russische S-300-Rakete das Gebäude kurz vor 22:30 Uhr Ortszeit traf.Nun führen Ermittler zusammen mit Kriminaltechnikern und forensischen Experten eine Untersuchung der Leichen durch. Gouverneur Syniehubov schrieb auf Telegram, dass die Opfer im Alter von 19 bis 42 Jahren waren und vor allem Schrapnellverletzungen von der Explosion erlitten haben. Er sagte, dass das private Zustellunternehmen im westlichen Vorort von Charkiw namens Korotych "ein ziviler Ort" sei.