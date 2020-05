Ostermayer: "Das erinnert an dunkelste Zeiten"

Die scharfe Kritik an dem Wiener FPÖ-Klubchef Johann Gudenus reißt nicht ab.

Es sei "verantwortungslos und verabscheuungswürdig, wenn sich ein hochrangiger Vertreter der FPÖ erdreistet, in Moskau die EU zu beschimpfen", sagte Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) am Sonntag anlässlich seiner Rede bei der Eröffnung des Linzer Brucknerfestes 2014. Er warf Gudenus, den er namentlich nicht nannte, vor, dieser habe "sich angemaßt, für die Menschen in Österreich und in Europa zu sprechen und dabei in inakzeptabler, nicht tolerierbarer Art auch noch homophobe, diskriminierende Beschimpfungen tätigt, die an die dunkelste Zeit unserer Geschichte erinnern".

Am Freitag vergangener Woche hielt Gudenus in Moskau eine Rede, in der er die Politik der EU, die NATO und die USA heftig kritisierte und von einer mächtigen "europäischen Homosexuellenlobby" sprach. Moderiert wurde die Veranstaltung in Russland von dem erzkonservativen Oligarchen Konstantin Malofejew, der als maßgeblicher Unterstützer von pro-russischen Separatisten in der Ostukraine gilt und deswegen von der EU mit Sanktionen belegt wurde.