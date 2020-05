ORF-"Wahlfahrt": Nur einer musste schieben

Herr Turnheim, Sie kommen fachlich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, haben neben konzeptioneller Arbeit für die „ZiB 20“ und „Contra“ Theater inszeniert und den „Jedermann“ im Fernsehen übertragen. Wie ist die Arbeit mit Politikern?

Turnheim: Das sind Menschen, die alle versuchen, eine Geschichte für Österreich zu erzählen. Egal, ob jetzt Herr Strache von Überfremdung spricht und wie man dazu steht: Er erzählt eine Geschichte und die soll man für die Sendung wertfrei ernst nehmen. Politiker sind Missionare. Deshalb finde ich auch den Titel „ Wahlfahrt“, der ja mit dem Missionarischen spielt, sehr passend. Ich kann mir kein Format vorstellen, um Politik und ihre Spitzenvertreter besser für Fernsehzuschauer zu präsentieren.

Es gäbe ja sonst eigentlich genug Politikformate im heurigen Wahlkampf.

Turnheim: Ja, Diskussionen. Die sind aber der Ring, in dem in Sekunden gezählt wird. Bei uns wird nicht in Sekunden gezählt und das heißt, du hast die Möglichkeit ein bisschen anders in den Menschen hineinzusehen.

Totzauer: Es ist eine Form von extrem inhaltlicher Information, die ich aber auf den ersten Blick nicht als solche erkenne. Ich bekomme die Information auf einer sehr viel konsumierbareren Ebene, die mir vielleicht gar nicht so bewußt ist.

Welche Bedeutung hat das Auto?

Totzauer: Ein Auto ist ein Arbeitsplatz für Politiker, in den wir üblicherweise nicht hineinsehen. Wir wissen, sie tun da drinnen etwas, aber es ist immer noch eine Privatsphäre. Es gibt bei der „ Wahlfahrt“ immer wieder Momente, wo diese sterile Interviewsituation vergessen wird. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir niemanden vorführen. Wir gehen sehr sensibel damit um, was wir bekommen. Es ist sehr mutig von einem Politiker, sich stundenlang in dieses Auto zu setzen.

Es kann eigentlich brandgefährlich für einen Spitzenpolitiker sein, sich stundenlang im Wahlkampf vor Kameras zu setzen.

Totzauer: Wir haben daher im Vorfeld auch sehr viele Gespräche geführt, wo es darum ging, Vertrauen herzustellen. Wir haben ehrlich gesagt auch nicht gewusst, was passieren würde. Wir wissen ja nicht, ob zum Beispiel Eva Glawischnig schlecht wird. Die Parteien waren interessanterweise überzeugt davon, dass jeweils ihr Spitzenkandidat der beste für das Format ist.

Das heißt, es war gar nicht so schwer, die Politiker dafür zu gewinnen.

Totzauer: Es bedurfte sehr vieler Gespräche, in denen wir klargemacht haben, dass es nicht darum geht, jemanden journalistisch zu erwischen. Ein Beispiel: Als Herr Stronach den Satz mit der Todesstrafe gesagt hat, hat Hanno Settele ihn nicht journalistisch darauf festgenagelt. Das hätte die Situation zerstört.

Gab es im Nachhinein Beschwerden, dass sich ein Politiker falsch dargestellt fühlte? Sie mussten ja zwangsläufig den größten Teil des Drehmaterials wegwerfen.

Totzauer: Das ist etwas, das ich sehr spannend finde: Nichts. Eine marginal kurze Diskussion über die Todesstrafenszene. Frau Nachbaur hat großen Wert darauf gelegt, das richtig zu stellen. Und das hätten wir ohnehin gezeigt, schließlich ist sie als politische Repräsentantin auf der Rückbank gesessen.

Turnheim: Es war ja spannend, weil man die interne Situation des Team Stronach da sehr genau erkennen kann. Das ist ja viel interessanter als der Todesstrafen-Sager, der beim dritten Mal anschauen schon wieder langweilig ist.

Hatte eigentlich ein Kandidat bereits eine fertige Folge gesehen, als er eingestiegen ist oder waren alle völlig unvorbereitet?

Totzauer: Nur Michael Spindelegger hatte die Möglichkeit. Aber er behauptet, er hätte die Sendung nicht gesehen. Auch der Bundeskanzler hätte die Möglichkeit gehabt, hat sich aber entschieden, einen früheren Termin zu nehmen.

Wieviele Stunden haben Sie im Schneideraum verbracht?

Turnheim: Wir machen ja eigentlich einen Filmschnitt, keine Reportage. Ein hochkomplexes Zusammenspiel von Grafik, Musik, 13 Kameras. Da brauchst du zehn bis 14 Tage für 45 Minuten. Das machen wir aber in sieben Tagen mit 16 Stunden. Wir schneiden in Doppelschichten. Jeder Drehtag ist auch unglaublich aufwändig, weil die Personen ja nicht planbar sind. Und: Jede Folge ist total unterschiedlich. Eine komplette Neuerfindung. Ein Zusammenspiel zwischen dem, was die sagen, wie wir die Musik damit verschränken, wie wir die Struktur machen. 45 Minuten verlangt ja von einem Zuschauer, der vielleicht nicht dezidiert politisch interessiert ist, dass er irgendwas nachvollzieht.

Totzauer: Was sich nicht bewahrheitet hat, ist dass wir die dritte Folge schon wahnsinnig schnell abwickeln, weil wir es schon so gut können. (Lacht)