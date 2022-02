Opposition ortet Versagen bei Blackout-Vorsorge im Bundesheer

Dem Freiheitlichen geht wiederum die Umsetzung der Autarkie am Truppenübungsplatz Allentsteig zu langsam. "Ich fordere bereits seit längerem die Strukturierung des Truppenübungsplatzes Allentsteig als dritte Sicherheitsinsel in Niederösterreich. Eine Sicherheitsinsel muss nämlich ohnedies autark sein", erklärte Kainz, der gebürtiger Allentsteiger ist und am Truppenübungsplatz als Kommandant der Schießanlagengruppe berufliche Erfahrung hat.

"Durch die Wiedereinführung der Truppenküche und durch die Sicherstellung der eigenen Wärmeversorgung würde der Standort in Allentsteig sogar alle Anforderungen an eine Sicherheitsinsel erfüllen. Es wäre daher in meinen Augen der einzig logische Schritt, den vollen Ausbau der Autarkie für den Truppenübungsplatz Allentsteig sofort durchzuführen. Damit könnte man ohne großen Aufwand unseren größten Truppenübungsplatz Österreichs autark gestalten und gewährleisten, dass zumindest eine Kaserne endlich für 14 Tage versorgt ist", so der Abgeordnete.

Im Ministerium wies man die Vorwürfe zurück. Ministerin Tanner habe die jahrzehntelangen Versäumnisse und nur im Planungszustand befindlichen Vorhaben zum Thema "Autarkie" und "Sicherheitsinseln" aktiv aufgegriffen. Die Ressortchefin habe die Gefahr hybrider Bedrohungen erkannt und darauf reagiert. Konkret habe sie angeordnet, dass 100 Kasernen in Österreich autark werden sollen. Dafür habe sie ein Paket von knapp 100 Mio. Euro geschnürt. Nun werden Schritt für Schritt diese Kasernen für Krisenfälle gerüstet, sodass diese in der Not autonom betrieben werden können.

Von diesen 100 Kasernen werden 12 zusätzlich zu Sicherheitsinseln, von denen im Krisenfall auch Blaulichtorganisationen wie Polizei, Rettung und Feuerwehr profitieren. Sie bekommen die Möglichkeit sich im Notfall in einer umliegenden Kaserne einzufinden und ebenso autark agieren zu können. Gemeinsam mit dem Bundesheer soll mit Hilfe der ausgewählten Sicherheitsinseln in einem Katastrophenfall die Sicherheit aufrechterhalten bleiben, um weiterhin für den Schutz der österreichischen Bevölkerung Sorge tragen zu können.