Operation Gleichklang: Wer für Kurz und Strache die Fäden zieht

Sie sind die, die keiner kennt, die aber trotzdem immer im Bild sind, wenn ein hochrangiger Politiker auftaucht. Die, die mit kritischer Miene danebenstehen, keine Armlänge von Chef oder Chefin entfernt den Weg durch lauernde Journalisten bahnen und für einen reibungslosen Auftritt sorgen sollen. Sie sind die jungen Schattenmänner und -frauen, die Regierungspolitik der Öffentlichkeit "verkaufen".

Sie, das sind die Öffentlichkeitsarbeiter und Pressesprecher der Bundesregierung. Und sie sind so viele wie nie zuvor.

An die fünfzig PR-Profis in 14 Ministerien und zwei Staatssekretariaten kümmern sich um einen maximal friedvollen Auftritt der Regierung – und der läuft im höchsten Maße kontrolliert und gleichgeschaltet ab (siehe Artikel unten). Die Wortwahl der Regierenden ist in den meisten Fällen ident. Was ein Minister öffentlich sagen soll, passiert laut Regierungsinsidern häufig den Tisch von Gerald Fleischmann, dem Kommunikationschef von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Im Kanzleramt wird zwar beteuert, dass dies nur "fallweise" passiere – doch gerade in der Anfangsphase der ÖVP-FPÖ-Regierung wurden die Aussagen der Minister am Ballhausplatz genau überwacht. Das Ziel der "Operation Gleichklang": absolute Kontrolle über den gemeinsamen Außenauftritt. Ausritte und Querschüsse, wie unter der Vorgängerregierung üblich, gelten als No-Go. Bis auf wenige Störgeräusche, vor allem von der blauen Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, funktionierte das bisher auch.

In der PR-Sprache nennt man das "Message Control", und Türkis-Blau lebt diese in selten dagewesener Entschlossenheit vor. So wenden sich auch blaue Ministerien bei heiklen Anfragen an ihre Marketing-Chefs, die wiederum sprechen sich mit dem Kanzler-Team ab.

Bei Rot-Schwarz regierte das Chaos

Bisher, erzählt ein leitender Pressesprecher der einstigen rot-schwarzen Regierung, war "Message Control" ein Fremdwort: "Wir wollten das zwar immer, aber es war aufgrund des gegenseitigen Misstrauens nie möglich." So wurden nicht selten schwarze Minister von medialen Ausritten ihrer eigenen Parteikollegen überrascht, ganz zu schweigen vom ständigen Wettrennen um Themenführerschaften zwischen SPÖ und ÖVP. Eine Kommunikationsstrategie, wie es sie unter Türkis-Blau nun stets für die anstehenden Wochen gibt, war mangels Handschlagqualität nie möglich, erzählen rot-schwarze Zeitzeugen.

Nach Lesart der Koalition sollen Woche für Woche – als Vorbild dient der penibel durchgetaktete Wahlkampf der ÖVP – Themen (um-)gesetzt werden. Bevor beim wöchentlichen Ministerrat Vorhaben präsentiert werden, platzieren die zuständigen Minister Häppchen in den Medien, um das Fundament zu legen – und um andere Themen abzuwürgen. Jüngstes Beispiel: In Vorbereitung auf die kommende "Sicherheitswoche" ließ Innenminister Herbert Kickl in Absprache mit der Regierungsspitze fallen, welche Asylverschärfungen er sich konkret vorstellen könne.

Ein Vehikel dafür ist laut Insidern nicht selten der Boulevard, der der türkis-blauen Regierung bisher außerordentlich gut gesinnt ist. Das sah man nicht zuletzt beim 75er des höchst umstrittenen Krone-Postlers Michael Jeannée, dem der Kanzler höchstpersönlich und in höchsten Tönen lobend beiwohnte.

"Die Kontrolle in der Kommunikation hat eine neue Dimension erreicht", sagt Politikberater Thomas Hofer. "Die Minister entscheiden nicht mehr autonom, was sie sagen und wann." Hofer erinnert dieser Ansatz vor allem an die erste schwarz-blaue Regierung: "Auch da kamen Journalisten schwer an Informationen, weil die Regierung kommunikativ äußerst streng agierte." Dass die türkis-blaue Koalition aus zahlreichen Quereinsteigern ohne parteiinterne Hausmacht besteht, sei der Kontrolle stark zuträglich. "Wer weder politische Erfahrung noch ein ausgeprägtes politisches Selbstbewusstsein hat, der wird sich natürlich eher an die Regeln halten." Damit, so Hofer, hält in Österreich nun der internationale Trend Einzug, nur das Nötigste preiszugeben.

Dass dies klappt, ist laut Insidern vor allem einem Umstand geschuldet: Der Junior-Partner spielt artig mit. Denn eine streng koordinierte Regierungskommunikation "zahlt eben immer stark auf das Konto des Kanzlers ein", erklärt ein ehemaliger ÖVP-Ministersprecher – und das wollte die Volkspartei der SPÖ nie gönnen, geben selbst ÖVP-Funktionäre zu. Die FPÖ aber lasse den Dingen ihren Lauf, füge sich aufgrund mangelnder Regierungserfahrung gewissermaßen. Die koalitionsinterne Hilfe ging teils so weit, dass freiheitliche Politiker schon einmal Texte aufsagten, die ÖVP-Mitarbeiter geschrieben haben.

Und solange diese Eintracht hält, erklärt Hofer, hält auch die "Message Control".