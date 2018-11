Online-Petition für Bleiberecht: "Regierung muss aus Sackgasse kommen"

Fraglich ist, ob die Länder das wollen: Beim KURIER-Rundruf zeigten sich viele skeptisch: Bis 2014 hatten die Landeshauptleute und die Bezirkshauptmannschaften die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Das Weisungsrecht blieb aber beim Bund. 2014 wanderte die Kompetenz dann ganz zur Bundesbehörde.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner hatte vor einigen Wochen gefordert, dass die Länder wieder ein Mitspracherecht bekommen. Als Befürworter hat bisher nur Kärntens SPÖ-Landeschef Peter Kaiser aufgezeigt.

Skeptiker befürchten, dass dann von der Zivilgesellschaft und von NGOs Druck auf die Kommunalpolitik ausgeübt wird. Man sei 2014 recht froh gewesen, dass der Bund diese heikle Angelegenheit übernommen hat, heißt es.

Aufenthalts- statt Asylrecht

„Es geht um eine Form der geordneten Zuwanderung und jene Menschen, die bereits in Österreich sind“, über sie soll aufgrund eines nachvollziehbaren Kriterienkatalogs entschieden werden, erklärte Rechtsanwältin Michaela Krömer. „Wir wollen sicherstellen, dass die richtigen Leute bleiben“, jene die vor Ort in den Gemeinden gebraucht werden, so Krömer weiter.

Notwendig sei hierfür eine Novelle des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, nicht das Asylrecht, betonte sie. Die Kriterien hierfür würden bereits vorliegen, nannte sie etwa den Sprachnachweis oder Lehrstellen als Beispiel. Die „geordnete Zuwanderung“ ist es auch, die Ferry Maier den „dummen“ Argumenten entgegenstellen will, wonach es sich um einen „Pull-Faktor“ handle.

Stemberger, Vorstandsvorsitzende des „ Integrationshauses“, kritisierte, dass unter Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) „sinnlose Herzlosigkeit und Brutalität“ stattfinde: „Ich glaube nicht, dass die Österreicher das wollen.“

Der Titel der Petition lautet „Modernes Bleiberecht - Miteinander zahlt sich aus“ und kann auf der Website aufstehn.at/modernes-bleiberecht unterzeichnet werden. An der Präsentation nahmen auch Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe, und Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas St. Pölten, teil.