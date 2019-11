Ibiza-Video: Gudenus siegt vor Gericht gegen Wiener Anwalt

20 Stunden - so lange soll das gesamte Bildmaterial des im Früjahr bekannt gewordenen "Ibiza-Videos" dauern. Obwohl nur ein wenige Minuten langer Ausschnitt daraus an die Öffentlichkeit kam, reicht es, um den damiligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und den ehemaligen blauen Klubobmann Johann Gudenus zum Rücktritt zu zwingen.

Zu einer Veröffentlichung weiterer Passagen dürfte es nicht mehr kommen. Das Oberlandesgericht Wien ( OLG) hat die von Gudenus beantragte einstweilige Verfügung bestätigt, mit der einem Wiener Anwalt verboten wurde, das (gesamte) Video zu verbreiten. Wie das Landesgericht nahm auch das OLG an, dass der beklagte Rechtsanwalt Zugriff auf dieses Video habe, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.