Wie die Österreicher zu einer Verlängerung des Wehrdienstes stehen

Experten betonen seit Langem, dass dafür die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden mitverantwortlich ist. Ein Befund, den auch die Teilnehmer an der OGM-Umfrage teilen: 55 % halten diese Kompetenzverteilung für falsch, nur 31 für richtig.

36 % plädieren dafür, dass die alleinige Verantwortung für die Gesundheitspolitik beim Bund liegt, während sie sich 17 % in Länderhand wünschen. Allerdings geben 41 % an, diese Frage nicht beurteilen zu können. Lediglich bei den FPÖ-Wählern sind die Befürworter eines Gesundheitssystems in Länderkompetenz knapp in der Mehrheit.