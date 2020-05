Große Mehrheit für Frank Stronachs Polit-Abgang

Eine Andere, die noch nicht in der Politik war, möchten die Österreicher mehrheitlich auch nicht dort haben – Stronachs 48-Stunden-Kandidatin Monika Lindner.

69 Prozent verwahren sich dagegen, dass die einstige ORF-Generalintendantin am 29. Oktober als „wilde“ Abgeordnete in das Hohe Haus einzieht. Die Gründe? „Die Menschen empfinden ihr Raus und Rein nicht anständig“, sagt Bachmayer. Was er meint: Lindner ließ sich auf Platz 3 von Stronachs Wahl-Liste setzen, nach zwei Tagen sagte sie sich von ihm los. Dann vermeldete sie, das Mandat nicht anzunehmen, nun tut sie es doch. Verschärft hätten sich die Vorbehalte gegen Lindner durch die „Einkommens- und Pensionsfrage“, sagt Bachmayer. Sie bekommt ja eine ORF-Pension (7000 €), eine ASVG-Rente (3000 €) – und künftig auch noch 8300 € brutto im Monat als Abgeordnete. Bachmayer: „Da entsteht bei vielen der Eindruck, es gehe ihr primär ums Geld.“ Lindner will das Umfrageergebnis nicht kommentieren. Sie sagt lediglich: „Ich nehme das zur Kenntnis.“