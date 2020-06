Mehrheit gegen Kopftuch-Verbot

Wie wird Pegida gesehen, jene Gruppe "gegen die Islamisierung des Abendlands", die vergangenen Montag auch in Wien aufmarschiert ist? Mit 42 Prozent sagt eine Mehrheit, deren Anliegen seien unberechtigt, 30 Prozent befinden das Gegenteil. Der große Rest bleibt unschlüssig. "Dass das ein Drittel nicht beurteilen kann, zeigt, dass sie noch keine Vorstellung haben, was Pegida ist" , so Bachmayer. An einer Pegida-Demo würde eine satte Mehrheit von 88 Prozent nicht teilnehmen. "Der deutsche Pegida-Gründer hat mit Hitlerfrisur und -bart das Bild von der besorgt-bürgerlichen Mittelschicht beschädigt." Eine Gegendemo ist für fast ebenso viele auch nicht reizvoll – "weil die Österreicher generell nicht sehr gewillt sind, bei Demos zu protestieren".