Offener Brief: Plagiatsforscher appelliert an Faßmann "Farbe zu bekennen"

Nach den Plagiatsvorwürfen gegen Arbeitsministerin Christine Aschbacher regt Wissenschafter Stefan Weber an, das Universitätsgesetz zu adaptieren. In einem "Offenen Brief" an Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, der dem KURIER vorliegt, spricht sich Weber für eine "verbesserte Qualitätskontrolle und klarere Kommunikation der Qualitätssicherung in Lehre und Betreuung" aus.