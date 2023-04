ÖVP zweifelt Wahlkampfkostenabrechung von SPÖ und FPÖ an

Die ÖVP regt beim Rechnungshof (RH) eine vertiefende Prüfung der Rechenschaftsberichte von SPÖ und FPÖ aus dem Jahr 2019 an. Weil die Angaben zur Wahlkampfkosten-Obergrenze aus Sicht der Volkspartei nicht plausibel seien, habe man eine "Sachverhaltsdarstellung" eingebracht, erklärte VP-Generalsekretär Christian Stocker (ÖVP) am Freitag vor Journalisten. Dem RH misstraue man deswegen nicht, so Stocker.

Das Kontrollorgan hat nämlich die Rechenschaftsberichte der Parteien für das Jahr 2019 bereits unter die Lupe genommen. Und dabei zweifelte der RH lediglich bei der ÖVP an der Korrektheit der Abrechnung der Wahlkampfkosten und schickte deshalb einen Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale.