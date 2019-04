ÖVP zündet Debatte um AK-Beiträge erneut an

Nach Ostern will die Bundesregierung die Steuerreform präsentieren, noch wird zwischen Türkis und Blau aber um die letzten Details gefeilscht. In dieser Phase schaltet sich nun auch der ÖVP-Wirtschaftsbund in die Debatte ein und fordert im Zuge der Reform ein Kleinunternehmerpaket. Namentlich wünscht sich Generalsekretär Kurt Egger neben der schon angekündigten Erleichterung der Steuerpauschalierung auch bessere Absetzmöglichkeiten.

Für Aufregung im roten Lager sorgte aber vielmehr Eggers Forderung nach einer Senkung der AK-Umlage. Die Wirtschaftskammer sei hier „mit gutem Beispiel vorangegangen“ und habe ihre Beiträge mehrfach gesenkt.