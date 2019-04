FSG baut absolute Mehrheit in AKNÖ aus

Reaktionen

FSG-Spitzenkandidat und AKNÖ-Präsident Markus Wieser zeigt sich erfreut, gegen sieben Mitbewerber dieses Plus erreicht zu haben: "Das Ergebnis stärkt unseren Auftrag, die Beschäftigten zu schützen und zu unterstützen. Es zeigt, dass sich die Arbeitnehmer durch die Arbeit der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen gut vertreten fühlen. Wir von der FSG waren es, die in den letzten fünf Jahren für die Interessen der arbeitenden Menschen gekämpft haben. Dieser Einsatz für die Menschen hat sich im Ergebnis der AK Niederösterreich-Wahl ausgedrückt. Jetzt geht es darum, weiterhin die berechtigten Interessen und Anliegen gegenüber der Bundesregierung zu vertreten."

Wieser versprach, genau jene Schwerpunkte zu setzen, die die Arbeitnehmer laufend an ihn herangetragen haben und die sie auch weiterhin beschäftigen: Vor allem anständige Löhne und Gehälter für korrekte Arbeit, genügend Zeit zur Erholung – gerade in Zeiten verdichteter Arbeit, Gesundheit und Pflege und vor allem in der Frage der Digitalisierung alle Arbeitnehmer mitzunehmen.

In Richtung NÖAAB meinte Wieser: "Lassen wir die Parteipolitik von der AKNÖ weg und machen wir Interessenpolitik für die Arbeitnehmer in diesem Land."