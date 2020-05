Wie macht das Reinhold Mitterlehner?

Mitterlehner

Doch was macht er so anders, der Neue? "Das Entscheidende ist, dass ein ÖVP-Chef den Zug zur Macht vermittelt. Man muss ihm die Kompetenz des Handels zuschreiben, und das passiert beiviel stärker als beim Vorgänger", sagt. Der Strategie-Berater war jahrelang Sprecher von Ex-Parteichef, er erlebte dessen Aufstieg zum ÖVP-Chef aus nächster Nähe. "kennt die Partei wie seine Westentasche und hat aus den Erfahrungen der Vorgänger gelernt, sprich: Er hat die Dreifachbelastung Vizekanzleramt, Finanzminister und Parteichef vermieden."

Der Verzicht auf das Finanzministerium, das ist wohl ein Erfolgsfaktor. Als zentrale Stärke wird zudem die Personalpolitik erwähnt. "Mit Schelling hat sich das Alpha-Tier Mitterlehner ein zweites Alpha-Tier ins Team geholt. Das ist ein Zeichen der Stärke – vorausgesetzt, du hast Vertrauen in dich und in deinen Rückhalt in der Partei", sagt Heidi Glück, ÖVP-Kennerin und ehemalige Sprecherin von Alt-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Mitterlehners Körperhaltung und Sprache zeigen für Glück, dass er sich wohlfühlt. "Er ist angekommen, wo er sein will: An der Spitze, wo er Linie und Tempo vorgeben kann." Das mache den neuen Parteichef authentisch, befundet Glück. – Noch so ein Erfolgsfaktor.

Und schließlich tut Mitterlehner etwas, was sich wenige trauen: Er thematisiert das eigene Scheitern. " Reinhold macht klar, dass er unbedingt etwas bewegen will", sagt der Generalsekretär des Wirtschaftsbundes Peter Haubner. Gleichzeitig signalisiere Mitterlehner, nicht auf die Politik angewiesen zu sein (siehe auch Zitate). Haubner: "Das macht ihn unabhängiger, politisch schwer erpressbar".