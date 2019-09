ÖVP, SPÖ, FPÖ: Bargeld kommt in die Verfassung

Am Mittwoch findet die letzte Nationalratssitzung vor der Wahl statt. Auf der Tagesordnung findet sich auch ein Antrag der FPÖ auf Verankerung der Bargeldzahlung in der Verfassung.

Das Vorhaben dürfte die nötige Zweidrittelmehrheit bekommen, denn die drei großen Parteien ÖVP, FPÖ und SPÖ sind dafür.

Die FPÖ hat den Antrag gestellt. Die ÖVP will zustimmen, allerdings in einer europarechtlich haltbaren Form. Der FPÖ-Antrag enthalte europarechtswidrige Passagen, sagt die ÖVP, und arbeitete einen Abänderungsantrag aus.

Die SPÖ diskutierte in der Klubsitzung am Dienstag am Nachmittag, ob sie der Bargeldverankerung zustimmen soll. Das Ergebnis der Diskussion gibt Verfassungssprecher Peter Wittmann auf KURIER-Anfrage bekannt: „Wir stimmen zu. Die Nachvollziehbarkeit von Daten ist ohnehin schon so groß, Konzerne können schon fast alles nachvollziehen. Es muss den Freiraum geben, sich dem zu entziehen.“ Das ursprüngliche Junktim der SPÖ, auch die unentgeltliche Benutzung von Bankomaten in der Verfassung zu verankern, ist in dem Antrag nicht enthalten.