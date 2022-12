ÖVP: Rechnungshof meldet Verstoß gegen Wahlkampfkostengrenze 2019

Die Kritikpunkte des Rechnungshofes im Detail:

• Die ÖVP hat in einem aufwändig geführten Verfahren zum Rechenschaftsbericht 2019 gegenüber dem Rechnungshof erklärt, dass die Wahlkampfkosten-Obergrenze eingehalten worden ist. Sie hat dem Rechnungshof in diesem Verfahren mitgeteilt, dass die Wahlkampfkosten 5,602.512,40 für die Nationalratswahl 2019 betragen haben.

Im Zuge der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungs-GmbH und im Austausch mit ihr hat die ÖVP ihre Angaben nachträglich dahingehend korrigiert, dass nun 1.034.123,64 Euro zusätzlich als Wahlwerbungskosten genannt worden sind.

Der Rechnungshof hält kritisch fest, dass die ÖVP ihm gegenüber im Stellungnahme-Verfahren zum Rechenschaftsbericht 2019 deutlich niedrigere Zahlen mitgeteilt hat. Der Rechnungshof erwartet sich, dass in einem Verfahren zu einem Rechenschaftsbericht umfassende und aussagekräftige Angaben gemacht werden – und nicht erst im Zuge einer Prüfungshandlung.



• Auf Basis des Berichts der Wirtschaftsprüfungs-GmbH bewertet der Rechnungshof weitere Ausgaben als Wahlkampfkosten. Sie wurden von der ÖVP auch nach ihrer Korrektur der Angaben nicht als solche anerkannt.

Nach Ansicht des Rechnungshofes stellen Ausgaben für die „Berg-Auf Tour“ mit dem Spitzenkandidaten der Partei, für die Beschäftigung ehemaliger Kabinettsmitarbeiter, für Wahlkampfprämien und für Leistungszulagen Kosten dar, die den Wahlwerbungsausgaben zuzurechnen sind.



• Die Gesamtsumme dieser Kosten, die sich für den Rechnungshof nach Durchsicht des Berichts der Wirtschaftsprüfer-GmbH als weitere Wahlwerbungskosten ergeben, beträgt 888.676,58 Euro.



• Der Rechnungshof ist der Auffassung, dass deren Zugehörigkeit zu den Wahlkampfkosten vom Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) rechtlich geklärt werden soll.



• Die ÖVP selbst hat aufgrund der Prüfungshandlungen ihre Angaben zu den Wahlkampfkosten korrigiert und spricht nun von 6.636.636,04 Euro. Der Rechnungshof vertritt die Auffassung, dass (zumindest) weitere 888.676,58 Euro als Wahlkampfkosten anzugeben sind.