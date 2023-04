ÖVP plakatiert aktuell Kanzler und werkt an Zukunftsplan

Die ÖVP setzt in ihrer laufenden Frühjahrskampagne auf Plakate mit Kanzler Karl Nehammer und will parallel dessen in seiner "Rede zur Zukunft der Nation" angekündigten Zukunftsplan für 2030 erarbeiten. Mit Slogans wie "Der Kanzler arbeitet für Österreich. Die Opposition streitet" oder "Einer für Österreich. Statt jeder gegen jeden" wolle man Nehammer als Garanten für Stabilität präsentieren, so ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker bei einer Pressekonferenz am Montag.

Der Opposition attestierte Stocker durchaus auch Umtriebigkeit – allerdings primär in eigenen Angelegenheiten. "Wir betrachten dieses Schauspiel mit ein wenig Ratlosigkeit." Als Gegenpol positioniert man den ÖVP-Obmann und Kanzler als "einen, der sich nicht an Streitereien beteiligt und nicht am Schlechtreden der Mitbewerber". Seit der Vorwoche werden diverse Sujets auf Social Media geteilt, nun sollen auch Plakate folgen.